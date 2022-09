Cidades Chance de greve na enfermagem em Goiás é tratada com cautela Entidade de classe afirma que orienta diálogo para profissionais. Mobilização tem como objetivo cobrar a aplicação do piso nacional para a categoria

Apesar da indicação de que o Supremo Tribunal Federal (STF) pode manter a suspensão do piso salarial para a enfermagem, representantes da categoria em Goiás estão tratando uma possível greve com cautela. O receio é de que a suspensão dos trabalhos cause uma confusão generalizada nas redes pública e privada de saúde. No entanto, a medida é vista como inevitável caso o resultad...