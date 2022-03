Cidades Chega a 232 o número de mortos em Petrópolis Desse total, 138 são mulheres e 94 homens – entre eles há 44 menores de idade. Até terça (1), 210 pessoas foram enterradas no cemitério da cidade

Subiu para 232 o número de mortes durante as chuvas que arrasaram Petrópolis, cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Desse total, 138 são mulheres e 94 homens – entre eles há 44 menores de idade. Até terça (1), 210 pessoas foram enterradas no cemitério da cidade. O temporal que caiu sobre o município no último dia 15 provocou deslizamentos, destruiu bairros e ...