O avanço de uma frente fria pelo Brasil deve derrubar as temperaturas nas cidades goianas, principalmente na região Centro-Sul do estado, nos próximos dias. Em Goiânia, esta quinta-feira (5) já começou mais fria, com os termômetros atingindo 17°C no início manhã. Essa mudança no tempo é explicada, segundo os meteorologistas, pela massa de ar polar que começa a agir no território nacional.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a previsão para esta quinta (5) é de sol, com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas em áreas isoladas de Goiás. Na capital, a temperatura máxima não deve chegar aos 30°C, e a umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 90%.

Os municípios das regiões sudoeste e sul de Goiás são os mais impactados por essa frente fria. Em Rio Verde, por exemplo, os termômetros devem registrar mínima de 11°C e máxima de 26°C. Em Jataí, a mínima pode ser de 10°C. Lembrando que o inverno no Brasil só começa no próximo mês, no dia 21 de junho.

