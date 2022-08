Cidades Chegada de frente fria pode trazer pequeno alívio nas temperaturas em Goiás Municípios das regiões Sudoeste e Leste do estado devem se beneficiar com a condição

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que as temperaturas mínimas devem sofrer leve redução a partir da próxima terça-feira (30), o que deve trazer alívio, embora pequeno, para alguns pontos do estado. O ar frio de origem polar que avança pelo Brasil já influencia nas condições climáticas de alguns estados, princi...