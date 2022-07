A chikungunya é uma doença viral, considerada pelos especialistas como uma arbovirose, por ser transmitida por um inseto. Embora seja difundido pelo Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, febre amarela e da zika, o vírus causador da Chikungunya não pertence à mesma família que eles, como explica o médico infectologista Marcelo Daher.

Ao contrário da dengue, em que se pode contaminar mais de uma vez, a chikungunya não funciona da mesma maneira. "É um vírus único. Então, normalmente, as pessoas pegam a doença uma única vez. Não pegam mais de uma vez, porque produzem imunidade", informa o especialista.

Ele conta que a chikungunya chegou às Américas pelo Caribe, onde começou sua disseminação. "Ela encontrou um campo fértil, pois uniu o vírus ao mosquito transmissor, que existe no local. Você tem o mosquito transmissor e quando o vírus entra, o ciclo se fecha. Nós esperávamos uma pandemia, um surto muito maior do que vimos no passado por ter um campo propício para o desenvolvimento da doença", diz o médico.

Apenas neste primeiro semestre de 2022, já foram registrados 3.041 casos da doença no Estado. A primeira morte do ano foi notificada nesta sexta-feira (8), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Em comparação com o número de casos de chikungunya em 2021, a variação é de quase 300%.

Daher acredita que a explosão de casos coincidiu com o aumento das chuvas. "Esse excesso de água colabora com a formação de reservatórios de criadouros para o mosquito e com isso a expansão dessas doenças”, afirma.

Sintomas e mortalidade

Apesar de similares, os profissionais da saúde conseguem reconhecer a distinção dos casos pelos sintomas. “Elas começam muito parecidas. Iniciam com febre, mal-estar, muita dor no corpo. Mas existem formas de a gente diferenciar. Na zika, as manchas (exantema) no corpo aparecem muito no início. E é uma doença menos debilitante, mais branda. Na chikungunya, as manchas aparecem após dois dias e a dor articular é muito intensa. O próprio nome da doença significa 'se curvar'. A dor articular faz com que a pessoa se curve. Na dengue, as manchas aparecem pelo quinto dia e as dores são mais ósseas e de cabeça”, explica o médico.

Mas ele reforça que os exames laboratoriais são os que realmente ajudam a confirmar o diagnóstico. O tratamento da doença, segundo o médico, são remédios para aliviar os sintomas. “Não há antiviral específico”, afirma Daher.

Ele ainda explica que a mortalidade da chikungunya é menor que da dengue e da zika. “Ela tem é muita morbidade. Ou seja, causa muitos problemas posteriores. Ela incapacita mais, demora mais a melhorar. No entanto, a letalidade é menor”, esclarece.

Contudo, Daher ressalta que apesar da baixa mortalidade, ainda é possível complicações pela doença, como o caso da mulher de 27 anos, que veio a óbito, em Aparecida de Goiânia, após ser contaminada.

Ele alerta que “a hora de procurar um médico é sempre”. “Houve uma suspeita dessas doenças, é importante ter acompanhamento médico, porque elas podem evoluir de maneira insatisfatória”, diz.