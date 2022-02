Cidades China suspende importação de carne de frango de frigorífico goiano A Super Frango pertence à empresa São Salvador Alimentos, com sede em Itaberaí; o motivo da decisão não foi informado

A empresa São Salvador Alimentos (SSA), dona da marca Super Frango, com sede em Itaberaí, teve a habilitação para exportar produtos para a China suspensa no último dia 30. A decisão foi tomada pela Administração Geral de Alfândegas do país e anunciada por meio de um ofício enviado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O motivo da decisão não f...