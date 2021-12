Cidades ‘Chip da beleza’: Cremego alerta sobre proibição de implantes hormonais para fins estéticos Procura por ‘modulação hormonal’ tem aumentado por benefícios estéticos ou de melhoria no desempenho físico, o que preocupa especialistas

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) emitiu um alerta para médicos e para a população sobre a proibição da utilização do “chip da beleza”, os implantes hormonais, que têm sido cada vez mais procurados com fins estéticos, como a prevenção do processo de envelhecimento, emagrecimento ou ganho de massa corporal. Segundo o conselho, a utilização é...