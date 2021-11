Cidades Chuva alaga ruas do Centro Histórico da cidade de Goiás; veja A água escorreu e, por conta de bocas-de-lobo entupidas e problemas no sistema de escoamento, ficou represada

Atualizada às 9h54. Uma chuva de aproximadamente 36 milímetros deixou ruas do Centro Histórico da cidade de Goiás alagadas nesta terça-feira (15). À CBN Goiânia, o capitão Marcelo Moura, chefe do Departamento de Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, contou que choveu principalmente na parte da alta da cidade. Um morador contou que a chuva...