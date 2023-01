Atualizada às 17h10 de 27/01/2023

Uma estudante registrou fortes goteiras dentro da sala de aula e nos corredores do Colégio Estadual Dom Pedro I, em Aparecida de Goiânia. O registro foi feito durante a chuva desta quinta-feira (26) no município. Além das goteiras, outro problema relatado foi que os alunos estão ficando sem atividades na escola.

Nas imagens é possível ver que a água escorre no forro e nas paredes da sala de aula. Outro ponto mostrado foi dos corredores onde acontece o mesmo problema. A mãe de uma das alunas contou ao POPULAR que esse é um problema antigo e, no passado, durante o período chuvoso os alunos enfrentaram as mesma dificuldades.

A Secretaria de Educação de Goiás (Seduc) confirmou que a escola possui estrutura antiga, com mais de 70 anos, e não passa por uma reforma completa "há muitos anos". Contudo, ressaltou em nota que, no ano passado, "a unidade escolar recebeu recursos pelo Programa Reformar e utilizou as verbas para solucionar os problemas mais emergenciais".

Sobre o alagamento, a pasta disse que foi algo "imprevisível" por conta do grande volume de chuva.

A Seduc também negou que haja falta de professores no Estado. Segundo a Secretaria, um dos professores faltou ao trabalho na data.

Reforma mais profunda

A pasta informou ainda que o seu setor de infraestrutura está elaborando um projeto para iniciar reformas mais profundas nas unidades mais antigas. Mas relatou que esse trabalho ainda não foi concluído. Uma data para início desse tipo de intervenção ainda não foi definida.

Confira a nota na íntegra da Seduc:

Em relação à solicitação do Jornal O Popular acerca do alagamento de uma sala de aula no Colégio Estadual Dom Pedro I, em Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc) esclarece:

- Trata-se de uma instituição de ensino muito antiga, com mais de 70 anos, e que por muitos anos não passava por uma reforma completa;

- No ano passado, a unidade escolar recebeu recursos pelo Programa Reformar e utilizou as verbas para solucionar os problemas mais emergenciais;

- De acordo com a Coordenação Regional de Educação de Aparecida de Goiânia, que enviou uma equipe ao colégio para averiguar a situação, o alagamento foi imprevisível, visto que foi causado por fortes chuvas e ventos intensos que ocorreram não só em Aparecida de Goiânia como em toda a região metropolitana da Capital.

- A Superintendência de Infraestrutura da Seduc Goiás, assim que tomou conhecimento do problema, solicitou a visita de uma equipe à unidade escolar para tomar as devidas providências.

- Em relação a falta de professores o setor de modulação da Seduc Goiás informa que não existe déficit na unidade escolar e todo o quadro está completo. Ao ser informada sobre a denúncia a Coordenação Regional de Educação de Aparecida de Goiânia já destacou uma equipe para acompanhar a situação na escola.

Leia também:

- Cmei alaga após forte chuva em Senador Canedo; vídeo

- Quase 2 mil pais já pediram ajuda para matricular filhos na rede municipal de Goiânia

- Professores denunciam que precisam limpar escola porque não tem serviço de faxina; vídeo