Os goianienses precisaram lidar com vários transtornos nesta sexta-feira (23) e sábado (24) com as chuvas na capital goiana. Além de árvores caídas por toda a cidade, foram registrados pontos de alagamento e queda de energia. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou que os ventos chegaram a 48 km/h neste sábado e que a chuva deve continuar no final de semana.

De acordo com o órgão, a região de Goiânia com maior volume de chuva foi a noroeste. Nos últimos dois dias, 35 árvores caíram devido aos ventos fortes. Somente na Rua 243, no Setor Universitário, foram quatro quedas. Houve registro ainda de árvores caídas nos bairros Norte Ferroviário, no Centro, Goiânia 2, Jardim Guanabara, Santa Genoveva , Parque Amazonas e Pedro Ludovico.

A Rua T-32, na Vila Americano do Brasil, ficou alagada (foto). Na sexta-feira (23), o POPULAR verificou que até o muro de um terreno perto de um condomínio ao lado da Marginal Botafogo caiu sobre a pista. No mesmo dia, dois restaurantes no Setor Marista publicaram um comunicado em suas redes sociais informando aos clientes que não iam funcionar pois estavam sem energia elétrica devido a árvores que caíram e atingiram a rede elétrica próximo ao local.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) disse que tem trabalhando na retirada das árvores caídas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia também informou que retirou mais de sete mil toneladas de lixos de bocas de lobo, ramais e poços de visita da capital no ano de 2022. A limpeza possui o objetivo de minimizar os transtornos com alagamentos pelas fortes chuvas.



Veja os pontos de queda de árvores em Goiânia:

1 árvore caída Rua 219 St leste universitário

1 árvore caída Av Goiás n: 2.150 St norte ferroviário

4 árvorees caídas Rua 243 St universitário ( ilha)

1 árvore caída Av Goiás shopping da estação

1 árvore caída Rua Onix St Goiânia 2

1 árvore caída Rua jade St Goiânia 2

1 árvore caída Av Nazareth ( ilha)Jd Guanabara

1 árvore caída Rua pátria St santa Genoveva

1 árvore caída Rua Landi St santa Genoveva

2 árvores caídas Av são Francisco St santa Genoveva

1 árvore caída Av Rio preto qd: 180 lt 19 St pq Amazonas

2 árvores caídas Rua 1024 qd: 67 lt 15 St Pedro Ludovico

7 árvores caídas av 136 St marista