Uma forte chuva caiu sobre a Goiânia no fim da tarde desta sexta-feira (23) e deixou a capital goiana com grandes prejuízos. O temporal derrubou pelo menos 11 árvores e até o muro de um terreno perto de um condomínio ao lado da Marginal Botafogo (foto), que também alagou. Restaurantes suspenderam o funcionamento por falta de energia, placas de lojas foram danificadas pelo vento e um semáforo também foi parar no chão. Os quiosques de um shopping também caíram.

O POPULAR verificou que dois restaurantes no Setor Marista publicaram um comunicado em suas redes sociais informando aos clientes que não iam funcionar na noite desta sexta-feira (23) pois estavam sem energia elétrica devido a árvores que caíram e atingiram a rede elétrica próximo ao local.

No Setor Pedro Ludovico, a forte ventania derrubou uma árvore na Rua 1018 pela raiz e seus galhos ficaram presos nos fios elétricos. Nenhuma pessoa ou veículo foi atingido.

Em nota ao POPULAR, a Enel confirmou que o fornecimento de energia elétrica foi afetado em algumas áreas e informou que a companhia reforçou o número de equipes em campo para recuperar os trechos da rede elétrica que foram atingidos e normalizar o serviço para todos os clientes o mais brevemente possível.

Monitoramento de desastres naturais

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) divulgou um registro da Sala de Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais. De acordo com o registro, a capital teve chuvas de até 35 milímetros e ventos de até 50 quilômetros por hora.

Veja detalhes da chuva por regiões da capital:

Goiânia região leste (autódromo): 30,0mm

Goiânia região leste (jardim Olinda) 28,0mm

Goiânia região norte (Balneário Meia Ponte) 0,0mm

Goiânia região norte (Sta. Genoveva) 35,4mm

Goiânia região Noroeste (Perim): 26,6mm

Goiânia região Noroeste (Jardim Curitiba): 30,6mm

Goiânia região Noroeste (Jardim Pompeia): 12,6mm

Goiânia Rajada de Vento (velocidade): em torno de 50 km/h

Árvores caídas

De acordo com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), pelo menos 11 árvores caíram durante a forte chuva.

Veja os locais de quedas de árvores registrados pela companhia:

Santa Genoveva, Av. São Francisco;

Norte Ferroviário, Av. Goiás, nº 2.151;

St. Marista, Rua 1.130, nº 156 (Em cima de 3 carros);

St. Vila Nova, rua 243;

Parque Amazônia, Av. Rio Negro, Qd. 189, Lt. 19;

St. Sul, Av. 136, nº 1.700;

St. Sul, Rua 89, nº 80;

St. Universitário, Rua 219, Qd. 68, Lt. 04;

St. Sul, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 1.805;

St. Santa Genoveva, Rua Lande, Qd. 21, Lt. 41;

St. Oeste, Al. das Rosas.