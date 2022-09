Cidades Chuva deixa bairros sem energia e semáforos inoperantes na Grande Goiânia Moradores denunciam quedas no fornecimento em setores da região sul da capital

Apesar de aliviar o calor e a baixa umidade, as chuvas desta quinta-feira (22) provocaram quedas de energia e semáforos ficaram inoperantes em diversos bairros de Goiânia e da Região Metropolitana. Moradores alegaram oscilações no fornecimento em setores da região sul da capital. Um vídeo mostra uma confusão no cruzamento entre as avenidas Assis Chateaubriand e Port...