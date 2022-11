A forte chuva que caiu no final da tarde desta segunda-feira (28) provocou a queda de mais de 70 árvores, em Goiânia, segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os bairros da região noroeste e leste da capital foram os mais afetados pela tempestade, que registrou até 48,6mm de volume de chuvas e rajadas de ventos em torno de 60 km/h.

A Comurg informou que, no total, 78 árvores caíram durante as chuvas e que até o momento, 37 delas foram retiradas. “Restam 41 árvores para retirar e 9 galhos”, destacou o órgão. De acordo com o relatório, o Setor Central (7), Vila Nova (4), Santa Genoveva (4), Leste Universitário (3), Jardim América (3) foram os bairros onde houveram o maior número de quedas.

Além deles, houve registros nos bairros Ipiranga, Cidade Jardim, Faiçalville, Marista, Jardim Pompéia e Fonte Nova. A Companhia não especificou quais os locais em que as equipes já retiraram as árvores caídas. Como as quedas de galhos podem danificar a rede elétrica, a reportagem questionou à Enel Distribuição Goiás sobre os setores que tiveram o fornecimento de energia afetado.

Entretanto, em nota, a empresa informou que mais de 80% dos clientes impactados pelas fortes chuvas desta segunda-feira (28), em Goiânia e Região Metropolitana, estão com o fornecimento de energia normalizado. “A força da tempestade causou severos danos à rede elétrica, danificada por quedas de árvores, lançamento de galhos e objetos devido à força dos ventos”, afirmou a Enel.

Com a falta de energia, também questionamos a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) sobre semáforos inoperantes. A pasta informou que, atualmente, há 13 sinaleiros sem funcionar, confira a imagem abaixo a relação. Por fim, o Corpo de Bombeiros afirmou que não houveram ocorrências de alagamentos, somente as quedas de árvores.

