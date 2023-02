As fortes chuvas que têm causado estragos em Goiás podem cessar no início desta semana. É o que informa o último boletim meteorológico divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), que traz o prognóstico para o estado. De acordo com o informe, um sistema de alta pressão na altura do estado de Minas Gerais pode dificultar a formação de nuvens de chuva e influenciar nas condições do tempo em várias regiões de Goiás, a partir desta segunda-feira (27).

Apesar do fenômeno vindo do estado vizinho, a combinação entre calor e umidade em Goiás pode provocar pancadas de chuvas isoladas “típicas de verão”, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Já de quinta (2) para sexta-feira (3), o avanço de uma frente fria pelo sudeste do Brasil deverá contribuir para a formação de áreas de instabilidade em Goiás.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que esse sistema de alta pressão repele a umidade, ao invés de arrastá-la e jogar para dentro do continente. Em outras palavras, o fenômeno vai tentar manter o tempo mais estável durante o período em que estiver ativo.

A pressão atmosférica é um dos fatores que determinam as condições do tempo. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco e sem chuva.