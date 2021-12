Cidades Chuva pode continuar no Norte e Nordeste de Goiás por mais 10 dias Meteorologia prevê mais precipitações em região já afetada severamente pela água. Rodovias foram danificadas em Goiás

Pelo menos pelos próximos dez dias, as regiões Norte e Nordeste de Goiás vão continuar sendo atingidas por um grande volume de chuvas. As fortes precipitações têm prejudicado as condições de trafegabilidade e deixado moradores ilhados nessas áreas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais (Cempa Cerrado)...