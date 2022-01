As fortes chuvas que atingem o estado de Goiás neste fim de semana provocaram aumento no nível de água do Rio Vermelho, na Cidade de Goiás.

Vídeos encaminhados por moradores ao POPULAR mostram a força das águas em todo o curso do rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local acompanhando o aumento do nível das águas.