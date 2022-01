As fortes chuvas que atingem o estado de Goiás neste fim de semana provocaram aumento no nível de água do Rio Vermelho, na Cidade de Goiás.

Vídeos encaminhados por moradores ao POPULAR mostram a força das águas em todo o curso do rio.

De acordo com o prefeito Aderson Liberato Gouvea (PT), apesar do aumento no nível da água, não houve inundação. O chefe do Executivo ressaltou que o estado é de alerta e atenção porque a chuva persiste.

Aderson afirmou também que a prefeitura está trabalhando com o Corpo de Bombeiros no monitoramento do rio.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsão é de que esta semana também seja de chuva no estado, por causa de um corredor de umidade. O cenário contribui para formação de áreas de instabilidade.