Cidades Chuvas comprometem rodovias em Goiás GO-118 está completamente interditada depois de desmoronamento de aterro. Dois trechos da GO-241 também atrapalham o trânsito. Continua chovendo bastante na região

A interdição da GO-118, entre Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás, na Região Nordeste do estado, deixa várias comunidades ilhadas. O aterro da pista, a 47 quilômetros do entroncamento com a GO-239, cedeu na tarde da última sexta (24) e um carro chegou a cair, mas ninguém ficou ferido. A via passou a receber tráfego em apenas uma pista, mas nesta segunda-feira (...