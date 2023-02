As tempestades de verão devem continuar até a próxima sexta-feira (24). É o que aponta o boletim meteorológico divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). De acordo com o gerente da instituição, André Amorim, a região Centro-Sul do estado é a que deve receber o maior volume de chuvas nesta quarta-feira (22).

Rio Verde e Jataí são os locais que devem concentrar a maior quantidade de precipitação, 15 milímetros (mm), seguidos por Goiânia, Ouvidor, Porangatu e Jataí, com 12 mm. Já para o Entorno do Distrito Federal é esperada a menor quantidade de chuvas, cerca de 7 mm em Formosa e Ceres e 5 mm em Flores de Goiás e Cristalina.

O Cimehgo informa ainda que a causa dos temporais é a combinação de altas temperaturas com grandes umidades do ar e uma frente fria que vem pelo Norte.

A situação permanece a mesma na quinta-feira (23) , com alerta de tempestades, e deve mudar apenas na sexta-feira (24). Mesmo assim, Amorim reforça que ainda é possível chover nessa data. “Pode chover, mas a tendência é ficar mais estável. O previsto é que as temperaturas voltem a subir, sem frente fria e a com a umidade do ar baixando um pouco”, afirma.

Chuvas em Goiânia

O boletim do Cimehgo registrou a maior quantidade de chuvas do estado nesta terça-feira (21) em Goiânia. O bairro mais afetado foi o Setor Perim, que registrou cerca de 77 mm, quantidade prevista para 5 ou 6 dias. O temporal veio acompanhado também de rajadas de vento que alcançaram de 45 a 50 km/h.

Amorim declarou que os temporais foram localizados apenas em partes das cidades e devem permanecer assim.