As altas temperaturas devem continuar em Goiás neste final de semana e devem vir acompanhadas de pancadas de chuva isoladas, que podem aliviar momentaneamente o tempo seco, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Ainda de acordo com o órgão, as precipitações se tornarão mais regulares a partir da próxima segunda-feira (21).

A combinação de calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade chuvosa neste sábado e domingo, com destaque para a região Centro-Norte de Goiás. Dessa forma, haverá pancadas de chuvas isoladas que podem ser acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Para Goiânia, a previsão é de variação de nebulosidade, sol e possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 33°C e a umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que essa instabilidade de chuvas que tem ocorrido nos últimos dias se dá pelo fenômeno La Niña, que é o resfriamento anormal das águas do oceano Pacífico e, como consequência, traz essa irregularidade, como a frente fria que passou pelo estado mesmo estando no verão e chuvas volumosas, raios e até mesmo granizo. Segundo ele, o La Niña permanecerá durante todo o período chuvoso, mas com uma ligeira redução de intensidade nos próximos dias.

“A tendência é que as irregularidades diminuam e as chuvas fiquem mais frequentes. Já a partir da segunda-feira (21), teremos a entrada de uma nova frente fria vinda da região Norte do Brasil, o que deve provocar chuvas mais volumosas com potencial risco para tempestades, raios, rajadas de vento e, eventualmente granizos”, diz André.

No mês de outubro, que é quando geralmente começa as primeiras chuvas, houve uma intensificação do La Ninã, o que gerou no Estado uma irregularidade ampliada, segundo André. Por isso, goianos vivenciaram em períodos curtos momentos de chuva, estiagem e sol, mesmo dentro do período chuvoso.

