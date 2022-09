Após uma longa estiagem marcada por muito calor e tempo seco, a população goiana finalmente pôde festejar, nos últimos dias, a chegada da chuva. A boa notícia, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que as precipitações duram pelo menos até o fim do mês de setembro e, após uma pausa no início de outubro, devem recomeçar.

De acordo com a gerente do Inmet em Goiás, Elizabete Alves, a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva ao redor do estado resulta do encontro de uma frente fria vinda do Sudeste e da umidade proveniente do Norte.

Entre a última quarta-feira e hoje (22), por exemplo, Goiânia registrou 8 milímetros (mm) de chuva. Segundo Elizabete, o fim de semana também deve ter chuva, mas com abertura de sol no sábado e domingo.

Sol e nebulosidade

Assim como o Inmet, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) prevê chuvas para esta semana, e de maneira mais esparsa na próxima.

De acordo com o instituto, a sexta-feira e o final de semana devem ser de sol e variação de nebulosidade, “com formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado.” No sábado e domingo o volume de precipitações pode chegar a 30mm, segundo o Cimehgo.

Confira o volume previsto de chuvas para alguns dos municípios goianos para esta sexta-feira (23):

Goiânia – 5mm

Rio Verde – 6mm

Anápolis – 7mm

Rubiataba – 5mm

Caldas Novas – 6mm

Pirenópolis – 5mm

Catalão – 5mm

Jataí – 6mm

Ceres – 5mm

