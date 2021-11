Cidades Chuvas em Goiás devem ficar mais intensas a partir desta quinta-feira (18), diz Cimehgo Uma frente fria oriunda do Paraguai está se deslocando e entrando pela região sudoeste de Goiás, formando um corredor de umidade e com isso devem acontecer pancadas de chuvas mais volumosas

As chuvas em Goiás devem ficar mais intensas a partir desta quinta-feira (18). Esse maior volume de precipitação é reflexo de uma frente fria oriunda do Paraguai que está se deslocando e entrando pela região sudoeste de Goiás. A movimentação está formando um corredor de umidade e com isso as pancadas de chuvas tendem a ser mais volumosas. O Centro de Informações Meteor...