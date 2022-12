As fortes chuvas registradas nas regiões Norte e Nordeste de Goiás têm provocado problemas para moradores de regiões mais afastadas dos centros urbanos que, devido à cheia de rios e córregos, ficam ilhados ou com a locomoção prejudicada. É o caso de municípios como Minaçu, onde uma passarela no perímetro urbano chegou a ser tomada pela água de um córrego nesta semana, e Niquelândia, onde moradores de um povoado precisam se desdobrar para atravessar um rio da região.

Conforme apurado pela TV Anhanguera, centenas moradores do povoado de Vão do Meloso, na região de Niquelândia, são obrigados a atravessar como podem o rio Marreco, cujo nível subiu consideravelmente devido às chuvas. De acordo com a Defesa Civil ao POPULAR, são cerca 150 pessoas, produtores rurais que, para acessar Niquelândia, precisam que passar por Padre Bernardo.

Um vídeo mostra o esforço dos moradores para atravessar o rio em uma caminhonete, que precisou da ajuda de um trator para sair da água.

Vale destacar que, segundo a Defesa Civil, Niquelândia foi o município que registrou um dos maiores volumes de chuva neste mês em Goiás. Ao POPULAR, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que o volume de chuva registrado na região neste mês é de 515mm até o momento.

Já na região Nordeste de Goiás, a situação também é preocupante. Ainda segundo a Tv Anhanguera, oito pontes foram interditadas e moradores ficaram ilhados por causa dos temporais em Flores de Goiás, que registrou vários pontos de alagamento.

Em Cavalcante, uma ponte no Rio das Almas foi levada pela força da água.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil sobre a situação desses municípios nesta quarta-feira (28) e aguarda um retorno.

Mais chuva

O Cimehgo aponta para ocorrência de chuvas acima da média nas regiões Centro, Norte e Nordeste de Goiás até o final de dezembro.

Deve chover 700 milímetros na área que abrange 14 municípios, até o início de 2023, com risco de inundação e alagamento. São eles: Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Formosa, Hidrolina e Itapaci. Além de Mimoso de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Pilar de Goiás, São João d’Aliança, São Luiz do Norte, Teresina de Goiás e Uruaçu.

