Cidades Chuvas provocam estragos em Goiânia Ponte foi afetada no Vale do Araguaia. Conserto ainda não tem previsão. Estiagem deve vir a partir de quarta-feira

Depois de uma semana com bastante chuva, os goianos deverão viver dias de estiagem a partir da próxima quarta-feira (23). Isso porque os fatores que permitem a formação de nuvens carregadas na atmosfera perderão a força. Mas até lá, a nebulosidade que continua espalhada, combinada com o calor do estado nesta época do ano, ainda vai favorecer pancadas de chuvas isoladas...