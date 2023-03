Um ciclista foi atingido por uma carreta após uma tentar ultrapassar um caminhão que estava estacionado, no início da tarde da última quarta-feira (1°), em Itaberaí, a 89km de Goiânia .

As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o jovem se aproxima do veículo estacionado na intenção de ultrapassá-lo, mas, ao se aproximar, percebe que não teria tempo hábil para a manobra, pois uma carreta se aproximava pela via. Ao perceber a distância entre os veículos, o ciclista tenta frear, mas não consegue evitar a queda. O jovem cai da bicicleta e se choca com a lateral da carreta em movimento.

Apesar do susto, apenas a bicicleta foi danificada. Os registros da câmera de segurança mostram o jovem levantando e andando sozinho, e algumas pessoas retirando a bicicleta da rua.

