Cidades Ciclista é atropelado na BR-040, próximo da Cidade Ocidental O corpo foi encontrado à margem da rodovia e o suspeito fugiu do local do acidente

Um homem de 55 anos morreu atropelado na BR-040 próximo à entrada para Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF). O corpo foi encontrado à margem da rodovia e o suspeito fugiu do local do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária foram enviadas para o trecho. De acordo com a PRF, o ciclista foi atropelado no início da man...