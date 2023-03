Um ciclista foi atropelado por ônibus na manhã desta quinta-feira (2) quando tentava atravessar a Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário. A equipe do Corpo de Bombeiros que fez o atendimento disse que o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) em estado grave.

De acordo com os bombeiros o acidente aconteceu em frente a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A vítima é um homem de aproximadamente 45 anos, e segundo informações, sofreu traumatismo cranioencefálico grave.

Testemunhas disseram que o homem tentava atravessar a avenida quando foi atingido pelo ônibus do Eixo Anhanguera que ia no sentido Terminal do Dergo para Praça A. Segundo o Corpo de Bombeiros a vítima não portava documentos e estava inconsciente, o homem foi levado para o HUGOL.

