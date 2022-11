Atualizada 11h55 de 20/11/22

Um ciclista de 50 anos ficou gravemente ferido após bater em um ônibus do transporte coletivo na tarde deste sábado (19), na Avenida Bernardo Sayão, em Goiânia.

Samuel Pereira Marinho voltava do trabalho quando não teria obedecido o sinal de pare e batido na lateral direita do ônibus. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) informou que após a batida o ciclista perdeu o controle e caiu debaixo do ônibus, sendo atropelado.

À polícia, o motorista informou que ainda jogou o ônibus para o meio da pista para evitar o atropelamento. O motorista do ônibus permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Samuel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O hospital informou que o ciclista está sedado em estado grave, com suporte de respiração mecânica. "O paciente está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional da unidade", diz a nota.

