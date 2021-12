Cidades Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na Vila Mutirão, em Goiânia Uma equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito foi enviada para o local

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (6) na GO-070, Vila Mutirão, em Goiânia. O acidente foi próximo à barreira da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro três. Equipes da Polícia Militar estão no local, e agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) estão a caminho. Por conta do acidente, há con...