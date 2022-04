Cidades Ciclista morre após ser atropelado por caminhão no setor Pedro Ludovico, em Goiânia Acidente aconteceu na Avenida 3ª Radial, próximo ao Jardim Botânico

Atualizada às 8h43 Um ciclista de 35 anos, natural do Pará, morreu na manhã desta segunda-feira (25), após ser atropelado por um caminhão no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Terceira Radial, próximo ao Jardim Botânico e o condutor do caminhão chegou a passar por um teste do bafômetro, que apontou negativo para o consumo de álcool. Po...