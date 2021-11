Cidades Ciclista morre em Ouvidor depois de bater a cabeça em mata-burro Conhecido como Vovô do Pedal, Admirson Rosa Gomes tinha 63 anos e integrava um grupo de ciclistas de Três Ranchos, sua cidade

Muito conhecido em Três Ranchos, cidade turistica do sul de Goiás, o ciclista Admirson Rosa Gomes, de 63 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (10) após bater a cabeça num mata-burro, na zona rural de Ouvidor, município vizinho. O Tate da Bicicleta, que era dono de uma oficina de bicicletas e chamado pelos amigos como Vovó do Pedal, estava com um grupo d...