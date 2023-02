Um ciclista de 40 anos sofreu um acidente na última terça-feira (7) no setor Crimeia Leste, em Goiânia. O homem se desequilibrou em alguns buracos da rua Dr. Augusto França e caído com o rosto voltado para o chão. Apesar de consciente, o ciclista estava confuso e com ferimentos na cabeça.

Jusley Alves, como foi identificado o homem pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para o Hugol. Imagens de câmeras de segurança mostram o ciclista caindo e ficando imóvel por um tempo. Moradores da região contam que a situação é recorrente no mesmo local por conta dos buracos. A assessoria do Hugol confirmou que o paciente está com estado de saúde regural, consciente e respirando espontaneamente.

A Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) enviou uma equipe de manutenção para a rua Dr. Augusto França, ainda nesta quarta-feira (8), que tapou os buracos das imagens. Uma segunda equipe vai realizar a manutenção da iluminação pública da região até este sábado (11).

A Seinfra reforça seu pedido à população de que denúncias dessa natureza sejam feitas pelo aplicativo Prefeitura 24h.

