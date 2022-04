Cidades Ciclistas cobram paz e segurança no trânsito de Goiás Pelotão deve percorrer aproximadamente 15 quilômetros neste domingo (24) e, ao final do percurso, em Goiânia, será respeitado um minuto de silêncio pelos ciclistas que perderam a vida

Neste domingo (24), a partir das 7 horas, ciclistas experientes e iniciantes se reunirão para pedalar e cobrar paz e segurança no trânsito de Goiás. O pelotão sairá do Parque Bernardo Élis, no residencial Celina Park, em Goiânia, e seguirá até o setor Pedro Ludovico num trajeto de aproximadamente 15 quilômetros. A inscrição será um quilo de alimento não perecível, que d...