Cidades Ciclistas com deficiência visual participam de passeio para inaugurar ciclofaixa em Goiânia Na Bike com Deficientes Visuais (NBDV) já percorre os principais pontos turísticos de Goiânia uma vez ao mês, com bicicletas adaptadas para pessoas que não enxergam ou têm graves problemas visuais.

Um grupo de ciclistas com deficiência visual participa, na manhã deste domingo (26), de um passeio guiado para marcar a inauguração da ciclofaixa no Jardim América, em Goiânia. O Na Bike com Deficientes Visuais (NBDV) já percorre os principais pontos turísticos de Goiânia uma vez ao mês, com bicicletas adaptadas para pessoas que não enxergam ou têm graves problemas v...