Cidades Ciclovias se deterioram em Goiânia Dez anos após primeiras implantações, projeto cicloviário chega aos 100 km. Entretanto, as vias para ciclistas em Goiânia possuem defeitos de estruturas e sinalização

Toda a ciclorrota criada entre o Terminal Isidória e a Praça Cívica, em 2015, está apagada desde as obras de recapeamento da via com a construção do BRT Norte-Sul, assim como o trecho escolhido para ser compartilhado entre automóveis e bicicletas na Região Noroeste, entre a Avenida Perimetral Norte e a Avenida dos Ipês que passou por reconstrução asfáltica. A ciclovia q...