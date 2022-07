A capital do estado vai ser transferida para a cidade de Goiás durante as comemorações do 295º aniversário do município. No dia 25 de julho, dia da fundação da cidade, o município será a sede simbólica do Poder Executivo estadual.

A transferência da capital foi publicada em decreto estadual do dia 15 de julho e já está em vigor. A passagem de sede não acontecia há 2 anos em virtude da pandemia de Covid-19, e voltou agora em 2022.

O documento também faz menção ao feriado de fundação da cidade, que será comemorado no dia 25 de julho, na próxima segunda-feira.

Confira o decreto publicado:

Art. 1° A sede simbólica do Poder Executivo estadual funcionará na cidade de Goiás no dia 25 julho de 2022, nos termos do art. 2° da Lei estadual n° 9.314, de 21 de julho de 1983.

Art. 2° Fica transferido para o dia 25 julho de 2022 o feriado consagrado à fundação da cidade de Goiás, de que trata a alínea “a” do inciso ll do art. 269 da Lei estadual n° 20.756, de 28 de janeiro de 2020.

A Lei estadual que permite a mudança para a cidade de Goiás, durante o aniversário do município é de 1983. A cidade foi a primeira capital de Goiás, até o dia 23 de março de 1937, quando aconteceu a mudança para Goiânia.

História

Fundada em 1729, por Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera. Goiás Velho como também é chamada, recebeu primeiro o nome de Arraial de Sant’ Anna e mais tarde Vila Boa de Goyaz e por fim Goiás Velho.

Com a criação da Capitania de Goiás, o primeiro governador, dom Marcos de Noronha, criou aqui o “Estado mínimo” e a vila se tornaria capital da comarca e permaneceu assim até enfrentar o fim da época do ouro, quando a população ficou reduzida e migrou para atividades ligadas a agropecuária.

Pedro Ludovico Teixeira foi o responsável por transferir a capital do estado da cidade de Goiás para Goiânia.

