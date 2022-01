A Secretaria Municipal de Saúde de Posse de Goiás, na região Nordeste do estado, confirmou nesta quinta-feira (6) um caso de Flurona, dupla infecção por Covid-19 e Influenza. A informação foi repassada por meio das redes sociais da prefeitura.

A reportagem tentou questionar a administração municipal sobre mais detalhes da descoberta e do paciente, mas até o momento a Prefeitura não respondeu as dúvidas enviadas por e-mail e os telefonemas não foram atendidos.

Até então, somente Goiânia tinha confirmado um caso como esse. Uma profissional de Saúde, com cerca de 60 anos, é o primeiro caso de flurona. A informação foi confirmada na manhã de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a pasta, a mulher apresenta sintomas leves e está sendo monitorada. A SMS informou ainda que o exame foi realizado em laboratório particular e material foi coletado para sequenciamento que irá identificar a variante da Covid-19.

Em contato com a reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) afirmou que investiga atualmente três possíveis casos de flurona em Goiás.

Médico em Goiânia

Como mostrou O POPULAR, um médico de Goiânia publicou em suas redes sociais que está com flurona. Guilherme Borges de Andrade, que é endocrinologista, reproduziu o exame com resultado positivo para as duas doenças, juntamente com um texto relatando como está sendo a evolução do seu quadro de saúde. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ainda não confirmou o caso.