Cidades Cidade do Rio de Janeiro registra 1º caso da varíola dos macacos Paciente é um homem de 38 anos, morador de Londres que chegou ao Brasil no último sábado (11)

A cidade do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso confirmado da varíola dos macacos, informou a Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (15). O paciente é um homem de 38 anos, morador de Londres, capital do Reino Unido, que chegou ao Brasil no último sábado (11). Ele procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas no dom...