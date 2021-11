Cidades Cidades cancelam Carnaval com medo de onda de Covid levada por foliões A alegação é que o cenário da pandemia ainda é incerto e, por isso, não há condições de garantir como serão os primeiros meses do próximo ano

O medo de uma nova onda de Covid-19, a ausência de recursos financeiros para bancar a folia, a falta de tempo hábil para contratar a estrutura necessária e suspensões em conjunto na tentativa de evitar migração de foliões. Esses são os principais motivos apontados por cidades do interior e do litoral paulista para cancelar o Carnaval de 2022. Apesar de a pandemia do nov...