Cidades Cidades de Goiás contratam empresas para furar fila em hospitais Esquema com prefeituras é a ponte utilizada pelos fraudadores para acessar a regulação. Pelo menos duas secretarias de saúde do interior tinham contrato formal com um dos presos em operação. “Assessorias” prometem solução para todos os problemas

As prefeituras de parte dos municípios de Goiás têm contratos com intermediários para furar a fila por atendimentos médicos na rede pública. A denúncia vem à tona um dia após operação da Polícia Civil (PC) revelar que pessoas pagavam até R$ 5 mil para passar à frente em procedimentos. A reportagem do POPULAR apurou que esse tipo de serviço também é negociado por secretarias...