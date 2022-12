Cidades Cidades de Goiás crescem 19% em 4 anos Pesquisa realizada pelo IBGE com base em mapeamento de imagens de satélite mostra aumento da área urbana em todo Estado de Goiás de 173,72 km² entre 2015 e 2019

O território goiano possui 2.090,55 quilômetros quadrados (km²) de área urbana, de acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de imagens de satélite verificadas em 2019. O dado faz parte da pesquisa Áreas Urbanizadas do Brasil, cuja versão anterior, com imagens de 2015, mostrou que as residências agrupadas em Go...