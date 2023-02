Cidades Cidades terão 1,5 ano para fechar lixões Secretaria de Meio Ambiente abre consulta pública para discutir decreto que irá encerrar atividades em cerca de 200 municípios

As cidades com população abaixo de 50 mil habitantes, segundo o Censo de 2010, ou que produzem até 100 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia terão de encerrar o depósito de produtos em aterros irregulares até o dia 2 de agosto de 2024. O prazo é concedido pelo novo Marco do Saneamento Básico, de 2020. Neste um ano e meio, deverá ser feito o encerramento das atividades ...