Cidades Cientistas fazem renúncia coletiva de medalha entregue por Bolsonaro O gesto foi motivado pela exclusão de dois cientistas da lista de agraciados que haviam sido alvos de apoiadores do governo federal

Cientistas com condecorações da Ordem Nacional do Mérito Científico fizeram uma renúncia coletiva da medalha entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O gesto foi motivado pela exclusão de dois cientistas da lista de agraciados que haviam sido alvos de apoiadores do governo federal. Mais de 20 cientistas assinaram a carta em apoio a Marcus Vinícius Guimar...