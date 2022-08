Em um dos carros envolvidos no acidente que deixou 7 mortos nesta quinta-feira (18), na GO-139, em Piracanjuba, 5 eram de uma mesma família.

As vítimas do Renault Duster eram pais, filhos e a avó materna. A família era natural de municípios de Minas Gerais. No Toyota Corolla estava um casal.

De acordo com o tenente-coronel Fernando Caramaschi, a criança de 3 anos foi arremessada para fora do veículo e encontrada com afundamento de crânio. Devido aos ferimentos, o menino não resistiu e morreu.

Os outros membros da família estavam presos à ferragem e já foram encontrados sem vida.

Já o Corolla estava partido ao meio e com o motor no meio da pista. Nenhum dos dois sobreviveram.

Vítimas do Renault Duster

Laert Rafael Pereira - 39 anos (pai das crianças)

Natalina Marques Alves Pereira - 34 anos (mãe das crianças)

Eliana Marques Alves - 56 anos (avó materna)

Arthur Marques Pereira - 11 anos

Benjamin Marques Pereira - 3 anos

Vítimas do Toyota Corolla

Joyce Soares Glória - 24 anos

Thiago Roberth de Morais - 37 anos

