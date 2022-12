Cinco suspeitos de cometerem homicídios na cidade de Crixás, a 324 quilômetros de Goiânia, morreram em suposto confronto com a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (20). De acordo com a PM, o grupo estaria ameaçando desafetos e ostentando armas nas redes sociais (veja vídeo ao final do texto) para retomar o controle do tráfico de drogas da região.

Os suspeitos, que estavam em um Gol branco e não teriam obedecido a ordem de parar, foram perseguidos e, segundo a polícia, teriam atirado contra os policiais, que revidaram. “O grupo então teria descido do carro e fugido para uma área de pasto às margens da rodovia GO-337. Os policiais conseguiram se aproximar e desarmar os suspeitos”, informou a polícia.

De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Crixas, onde foi constatada a morte dos cinco suspeitos.

O local foi isolado e a Polícia Técnico Científica foi chamada. Foram apreendidas armas, munições e cerca de 5 quilos de maconha que foram entregues à Delegacia de Crixás. Nenhum policial ficou ferido.

