Cidades Cinco integrantes de torcida organizada são presos suspeitos de roubar dois garis, em Goiânia Polícia Militar revela que as vítimas foram assaltadas quando saíam do trabalho durante a madrugada

Cinco integrantes da torcida organizada do Atlético-GO foram presos na madrugada desta sexta-feira (2º) suspeitos de terem roubado dois garis, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam saindo do trabalho, na Companhia de Urbanização da capital (Comurg), quando foram assaltadas. “A gente estava saindo do trabalho, parou em uma distribuidora, assim ...