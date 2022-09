Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros, na noite deste domingo (18), na Rodovia GO-462, no Residencial Orlando de Moraes, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), em um dos veículos estava um casal, de 60 e 62 anos, e sua sobrinha de 8 anos de idade. No outro, estava um casal, cujas idades não foram reveladas.

O primeiro carro trafegava no sentindo Santo Antônio a Goiânia, e o segundo, na pista contrária. De acordo com a polícia, um dos veículos invadiu a outra pista e houve a colisão frontal entre eles. Com o impacto os carros pararam atravessados na pista e sofreram grandes danos nas partes dianteiras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas. Todos os condutores e passageiros foram levados para o HUGOL. Quando a equipe da DICT chegou no local as vítimas e condutores não estavam mais lá.

As Polícias Militar Rodoviária e Técnico Científica também compareceram no local e a perícia foi realizada.

