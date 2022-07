Cinco pessoas morreram em um grave acidente no Córrego Bacalhau, em Niquelândia, na madrugada deste domingo (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 4 horas o carro trafegava no bairro Santa Efigênia pela rua 9-A, que não tem saída e termina na margem do córrego. O veículo passou direto pelo fim da rua e caiu.

O carro foi encontrado somente às 10 horas por um morador. De acordo com o subtenente Caiado, dos bombeiros de Niquelândia, o local da queda não tem estrutura de proteção. As vítimas, quatro mulheres e um homem, não utilizavam cinto de segurança e eram moradores da cidade, segundo os bombeiros.

As cinco vítimas morreram no local e duas pessoas estavam com metade do corpo para fora do carro. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos do carro. O subtenente explicou que os moradores da região não perceberam o momento da queda, e o carro ficou em um local afastado.

"Um morador acionou os bombeiros dizendo que achava que tinha um carro caído dentro do córrego. A gente foi verificar e, quando chegamos lá, nos deparamos com essa situação", disse o subtenente.

