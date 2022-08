Neste domingo (7) dois acidentes rodoviários em Goiás provocaram a morte de cinco pessoas. Nas duas ocorrências havia motocicletas envolvidas. Uma das colisões ocorreu na GO-184, que liga Jataí a Serranópolis, no Sudoeste goiano, e a outra na BR-020, em Alvorada do Norte, Nordeste do estado.

Na GO-184, a 25 km de Jataí, duas pessoas que ocupavam uma motocicleta não resistiram depois que um veículo não identificado bateu em sua traseira na madrugada deste domingo (7). Um dos ocupantes caiu na pista e foi atropelado por outros veículos que passavam na rodovia, morrendo no local. O outro, que junto com a motocicleta foi atirado para fora da pista, também não resistiu.

Já na BR-020, houve uma colisão frontal entre uma motocicleta Sukuzi, conduzida por um jovem de 19 anos, e um Nissan Versa com uma família que viajava de Osasco (SP) para o Piauí. O motociclista, o condutor do carro e sua filha de 10 anos não resistiram ao impacto da colisão. A mulher e a enteada do motorista do Nissan ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. No acidente também morreu a cachorrinha da família, da raça Pincher.

