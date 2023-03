Um homem, três mulheres e uma criança morreram após o carro em que eles estavam colidir frontalmente com um caminhão. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (2), na BR-452, no quilômetro 170, em Itumbiara, cidade na região Sul de Goiás. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), o homem tinha 30 anos; e as mulheres, 18, 25 e 26. Além disso, uma menina de quatro anos estava entre as vítimas. No caminhão havia apenas o motorista.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que eles viajavam invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. Ainda não se sabe os motivos do acidente. Eles iam para Bom Jesus de Goiás.

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Pelas imagens é possível ver que o carro ficou completamente destruído.

O POPULAR entrou em contato com a Polícia Científica do Estado de Goiás para informações sobre a identificação das vítimas.

Matéria em atualização.